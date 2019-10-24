, 19:05 — REGNUM Челябинская область в 2020 году получит из федерального бюджета 35,4 млрд рублей. Проект главного финансового документа региона утвердило облправительство, сообщает пресс-служба губернатора.

По сравнению с планом на 2019 год эта сумма будет больше на 11%, отметили в пресс-службе. Впрочем, бюджет ещё будут рассматривать депутаты Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы в 2020 году ожидаются в сумме 197,4 млрд рублей. Доходная часть запланирована в размере 175,4 млрд.