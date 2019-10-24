Москва, , 19:11 — REGNUM Товарооборот между Москвой и Турцией в период с января по август 2019 года составил 9,8 млрд долларов США. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в ходе рабочей поездки в столицу Турции Анкару.

По оценке чиновника, ожидаемый рост по итогам текущего года превысит 11%. Если подобная динамика сохранится, Турции поднимется на одну позицию в списке партнеров Москвы среди стран дальнего зарубежья и займёт пятое место.

«Турция по итогам восьми месяцев 2019 года занимает первое место по объёму импорта продукции АПК из Москвы (1,28 млрд долларов США). По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 75,3%», — заявил Ефимов.

В структуре экспорта из Москвы в Турцию преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. В экспорте российской столицы Турция по итогам первых восьми месяцев 2019 года занимает четвёртое место. С января по август 2019 года объем экспорта составил 8,5 млрд долларов.

«Москва и Анкара находятся в постоянном диалоге по улучшению условий ведения бизнеса. Данные по росту взаимной торговли подтверждают, что мы двигаемся в правильном направлении в упразднении административных барьеров и упрощении расчетов между нашими странами», — отметил вице-мэр Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: На поддержку промышленности Москвы планируют потратить 22,4 млрд рублей