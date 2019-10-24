Москва, , 19:00 — REGNUM Подписано соглашение о создании единого объединения ассоциаций сферы туризма и гостеприимства регионов России в «Союз туризма и гостеприимства» (СТГ). Новое отраслевое объединение призвано объединить представителей туристического бизнеса из многих регионов России с целью формирования комфортных условий для развития туриндустрии.

В настоящее время соглашение о вступлении в «Союз туризма и гостеприимства» подписали: Российская Гостиничная Ассоциация, Гостинично-Туристская Ассоциация, Ассоциация отелей г. Казани и Республики Татарстан, Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга, Ассоциация «Отельеров Нижегородской области», Национальная Ассоциация рестораторов, отельеров и туризма «Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)», Ассоциация содействия туроператорам и турагентам «Астраханская туристическая лига». Ряд других объединений войдут в состав Союза в ближайшее время.

По словам сопредседателя СТГ Геннадия Ламшина (г. Москва), «главная задача сегодня — консолидировать независимые региональные объединения сферы туризма и гостеприимства для поддержки и усиления возможностей каждого из них, для формирования единой позиции туристического сообщества по вопросам развития отрасли. Это важно и для эффективного взаимодействия с органами государственной власти, и для реализации межрегиональных и федеральных проектов в рамках Стратегии развития туризма до 2035 года, а также для организации качественного мониторинга и контроля выполнения Плана реализации Стратегии».

Подход к новой структуре как к союзу равных диктует паритетную структуру управления СТГ и сопредседательство руководителей региональных сообществ. «Такой подход позволит объединить кадровые ресурсы и богатый опыт для эффективной реализации Стратегии развития туризма на местах», — пояснила сопредседатель СТГ Ирина Фан-Юнг (г. Самара). «Увеличение экспорта туристских услуг Российской Федерации с уровня около 9 млрд долларов США сейчас до почти 29 млрд долларов США к 2035 году невозможно без участия профессионального сообщества и турбизнеса в обсуждении плана реализации Стратегии развития туризма», — подчеркнула Фан-Юнг.

Сопредседатель СТГ Гульнара Сафина (Республика Татарстан и г. Казань) уверена в необходимости привлечения региональных туристических объединений к работе над важнейшими для туротрасли документами, одним из которых является План реализации Стратегии развития туризма до 2035 года: «Именно региональные ассоциации знают ситуацию на рынке изнутри, за ними стоят бизнес и годами наработанный практический опыт. Чтобы выйти на показатели, обозначенные в Стратегии, потребуются колоссальные преобразования в управлении туристической отраслью и механизмах ее поддержки. Турбизнесу необходимы льготное кредитование, снятие производственных издержек, помощь в формировании управленческих кадров, изменения в контрольно-надзорных подходах. Одним словом, отрасли необходима единая координация действий и межведомственное взаимодействие на федеральном и региональном уровнях».

«Союз туризма и гостеприимства» объединяет около 2 тыс. участников туристической отрасли. Основные цели Союза: