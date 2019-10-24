Сочи, Краснодарский край, , 18:59 — REGNUM Россия и Руанда заключили межправительственное соглашение о создании Центра ядерной науки и технологий, возможности которого позволят исследовать элементный состав руандийских руд и минералов, сообщает 24 октября пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Подписи под соглашением поставили гендиректор Росатома Алексей Лихачев и министр инфраструктуры Руанды Клавер Гатете.

Договор был подписан на полях саммита «Россия — Африка» в Сочи.

В центре будет размещено оборудование, производящее радиоизотопы, необходимые для лечения онкологических заболеваний, промышленного и сельскохозяйственного применения.

Там будет расположена исследовательская ядерная установка с многоцелевым водо-водяным реактором мощностью до 10 МВт.

Кроме того, работа Центра создаст условия для определения элементного состава руд, минералов и экологических проб для будущей атомной энергетики Руанды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи проходит политико-экономический форум «Россия — Африка».

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