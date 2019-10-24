Калуга, , 18:57 — REGNUM В Калужской области в третьем квартале 2019 года прожиточный минимум составил 11 тыс. 117 рублей. По сравнению со вторым кварталом он вырос на 57 рублей, или на 0,5%. Тогда эта величина составляла 11 тыс. 60 рублей, сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление правительства региона.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В соответствии с документом, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11 тысяч 980 рублей и увеличился на 63 рубля.

Прожиточный минимум для детей в возрасте до 15 лет составил 10 тысяч 890 рублей и стал больше на 51 рубль, а для пенсионеров — 9 тысяч 216 рублей, прибавка составила три рубля.