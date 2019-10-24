Ижевск, , 18:48 — REGNUM В настоящее время на территории Удмуртии уже работают два центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Об этом сообщили в пресс-службе правительстве республики.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» до конца года в регионе должно работать семь таких центров.

«Два центра открыты, а оставшиеся пять будут открыты до конца ноября», — цитирует сообщение «Коммерсантъ-Ижевск». Сейчас в центрах устанавливается новое современное оборудование, осуществляется доукомплектация специалистами и организация маршрутизации пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне на заседании профильного комитета Госдумы глава департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина заявила, что Удмуртия вместе с еще шестью регионами рискует провалить программу создания ЦАОП в регионе.

6 октября власти республики объявили об открытии первого ЦАОП на базе Воткинской городской больницы №1.

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