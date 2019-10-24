Москва, , 18:40 — REGNUM Практику списания безнадежных долгов других государств по отношению к России следует распространить и на сами субъекты РФ, у которых значительная доля бюджета уходит на обслуживание накопленной задолженности. Об этом 24 октября написал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в своём Facebook.

«Ничего предосудительного в этом нет. Все понимают, что это безнадежные долги. Советский Союз раздавал деньги направо и налево, не думая ни об их возврате, ни о благополучии собственных граждан», — заявил Лебедев.

«Может быть, настало время задуматься? Во многих российских областях и республиках значительная доля регионального бюджета уходит на обслуживание накопленных за много лет долгов», — подчеркнул он.

Эти деньги могли бы быть потрачены на развитие, на медицину и образование, но вместого этого уходят в банки и Минфин, отметил он.

«Если мы можем себе позволить списывать десятки миллиардов долларов другим странам, то наверняка можем списать долги беднейшим регионам России. Пора начать думать о своих», — указал Лебедев.

На форуме «Россия — Африка» в Сочи президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. В рамках этих мер Москвой было заявлено о списании 20 млрд долларов долга.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов анонсировал, что десять регионов России получат софинансирование из госбюджета в пределах 99%. Об этом он заявил в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами фракции «Единая Россия» в преддверии рассмотрения проекта федерального бюджета 2020−2022 годов в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.

Речь идет о республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Алтайском крае, Курганской области и Псковской области.