Липецк, , 18:38 — REGNUM Липецкий филиал «Квадры» в 2019 году направил более 55 млн рублей на благоустройство территорий после ремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Средства были направлены на благоустройство после ремонта теплосетей. Было восстановлено 1224 участка. Их засыпали, а затем заасфальтировали или заложили тротуарной плиткой.

Всего в ходе летней ремонтной кампании в Липецке заменили более 24 километров тепловых сетей. Общий объем инвестиций в теплосетевой комплекс региона составил около миллиарда рублей.