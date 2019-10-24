Липецк, 24 октября 2019, 18:38 — REGNUM Липецкий филиал «Квадры» в 2019 году направил более 55 млн рублей на благоустройство территорий после ремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.
Средства были направлены на благоустройство после ремонта теплосетей. Было восстановлено 1224 участка. Их засыпали, а затем заасфальтировали или заложили тротуарной плиткой.
Всего в ходе летней ремонтной кампании в Липецке заменили более 24 километров тепловых сетей. Общий объем инвестиций в теплосетевой комплекс региона составил около миллиарда рублей.