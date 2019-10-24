Великий Новгород, , 18:33 — REGNUM Дума Великого Новгорода сегодня, 24 октября, большинством голосов поддержала предложение городских властей о повышении зарплат городским муниципальным служащим. Как сообщили ИА REGNUM в информационном отделе гордумы, размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления Великого Новгорода не изменялись с октября 2013 года.

Решением думы размер оплаты труда увеличится с 1 октября 2019 года на 4,3%, с 1 января 2020 года — на 4%.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата муниципальных служащих в Новгородской области в 2018 году составляла 33 246 рублей при средней зарплате работников иных организаций региона 35 439 рублей. При этом зарплата областных чиновников в регионе в 2018 году составляла в среднем 47 133 рубля в месяц, федеральных органов власти — 35 700 рублей.