Челябинск, , 18:26 — REGNUM Собственные доходы бюджета Челябинской области в 2020 году будут более чем на 40% состоять из налога на прибыль. Такая цифра заложена в проекте главного финансового документа региона, который утвердило областное правительство.

Ещё более трети всех доходов ожидают от налога на доходы физических лиц. Третье место занимает налог на имущество, его доля будет 9%, а четвёртый — акцизы (8%).

Как сообщало ИА REGNUM, объём собственных доходов планируется в размере 139,6 млрд рублей. В целом же доходы ожидаются в сумме 175,4 млрд. При этом расходы, судя по проекту бюджета, будут на отметке 197,4 млрд.

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