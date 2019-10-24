Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Эксперты Всемирного банка высоко оценили ситуацию с процедурами и сроками регистрации права собственности, а также качеством системы управления земельными ресурсами в Петербурге. Это сказалось на улучшении позиций России в международном рейтинге Doing Business.

Напомним, Российская Федерация в этом рейтинге в 2019 году заняла 28-е место из 190, поднявшись на 3 позиции, и получила 12-е место по направлению «Регистрация собственности». Москва и Санкт-Петербург — города, в которых эксперты Всемирного банка оценивают условия ведения бизнеса в стране.

Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Владимир Корелин, в этом ведомстве постоянно и планомерно работают над повышением качества и доступности государственных услуг.

«Законодательством предусмотрен срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество — не более 9 рабочих дней при подаче заявления через МФЦ. Средний фактический срок по таким документам — 7 дней <…> Для предпринимателей на базе МФЦ открыты восемь центров оказания услуг для бизнеса. Мы отмечаем ежегодный рост обращений в электронном виде», — сообщил Корелин.

По данным Росреестра, в настоящее время порядка 65% всех услуг ведомства оказывается в цифровом формате; в электронном виде предоставляется более 95% сведений из ЕГРН.

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