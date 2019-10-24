Пекин, , 18:16 — REGNUM Государственная Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) сообщила о рекордном росте количества новых контрактов, которые она заключила в первые три квартала 2019 года, сообщает 24 октября Синьхуа со ссылкой на заявление руководства компании.

Стоимость всех новых контрактов за девять месяцев достигла 1,12 трлн юаней (почти 158 млрд долларов), увеличившись на четверть. В отдельно взятом третьем квартале также зафиксированы показатели стоимости вновь подписанных контрактов на уровне рекордных. По отчету CRCC, они превысили 396 млрд юаней.