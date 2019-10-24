Лондон, , 18:09 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти, нефть марки Brent подбирается к отметке $62 за баррель, 24 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть Brent подорожала на 14 центов (0,23%), до $61,31 за баррель. Чуть ранее в ходе торгов марка поднялась до $61,73 за баррель.

Нефть WTI поднялась в цене на восемь центов (0,14%), до $56,05 за баррель. Ранее WTI достигла максимума в $56,44 за баррель.

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