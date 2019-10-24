Таллин, , 18:08 — REGNUM В Эстонии в сентябре 2019 года потребление электроэнергии на 178 гигаватт-часов превысило объём произведённого электричества, сообщил сегодня, 24 октября, эстонский оператор Elering. Как пишет портал эстонского общественного вещателя ERR, причиной стало сокращение на 43% выработки на сланцевых электростанциях.

Нехватку электроэнергии Эстония импортировала из Финляндии и Латвии. Государственная энергетическая компания Eesti Energia, в связи с «неравной конкуренцией на энергетическом рынке» и высокими выплатами за выбросы углекислого газа, ранее объявляла о планах снизить производство электроэнергии из горючих сланцев и прибегнуть к принудительным отпускам для работников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что Литва в 2020 году, после пуска Белорусской АЭС, планирует полностью перекрыть поставки электроэнергии из Белоруссии, Латвия и Эстония, ради предотвращения дефицита электроэнергии, планируют на своих территориях открыть торговые зоны с третьими странами. В настоящий момент такая торговая зона во всей Прибалтике открыта только в Литве.