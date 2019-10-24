Бангкок, , 18:08 — REGNUM Правительство Таиланда подписало документы о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между Бангкоком и Паттайей, собщает 24 октября портал pattayapeople.ru.

По информации портала, по новой железнодорожной магистрали 220-км расстояние между этими городами можно будет преодолеть за 45 минут. Кроме того, новая магистраль соединит и три таиландских аэропорта: Донмыанг, Суварнабхуми и У-Тапао

Уточняется, что строительство магистрали является одним из флагманских проектов развития Восточного Экономического Коридора (ВЭК), который позволит развивать туризм в этом районе.

Реализацией проекта будут заниматься тайская корпорация Charoen Pokphand Group (CP) и китайская China Railway Construction Corporation.

В числе партнёров проекта состоят некоторые коммерческие банки Японии.

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