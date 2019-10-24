Таллин, , 18:08 — REGNUM Заработная плата полицейских и сотрудников спасательных служб с 2020 года вырастет минимум на 50 евро, а на эти нужды в бюджете 2020 года уже зарезервировано 6,9 млн евро, объявило сегодня, 24 октября, МВД Литвы, сообщает портал эстонского общественного вещателя ERR.

Таким образом, средняя зарплата спасателей-пожарных должна составлять 1061 евро, а полицейского — 1345 евро в месяц. Повышение на 6% и 4,6% соответственно. Зарплата координатора спасателей вырастет до 1169 евро в месяц.