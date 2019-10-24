Челябинск, , 18:05 — REGNUM Правительство Челябинской области утвердило проект бюджета региона на 2020 год и на период до 2022 года. Бюджетная политика направлена на создание условий, необходимых для повышения качества жизни населения, сообщает пресс-служба губернатора.

Собственные доходы в 2020 году запланированы в сумме 139,6 млрд рублей, а общий размер доходов ожидается на отметке 175,4 млрд. Расходы запланированы в размере 197,4 млрд.

Дефицит ожидается в размере 22 млрд рублей. Отметим, в предыдущие годы разрыв между расходами и доходами тоже исчислялся миллиардами рублей, но отметку 20 млрд перешагнул впервые.