Москва, , 17:53 — REGNUM «Для получения ядерного топлива, из природного урана, добываемого на рудниках, извлекается часть изотопа урана-235, при этом в процессе остается обедненный уран — та часть, в котором уменьшено содержание 235 изотопа, — рассказал эксперт по ядерным технологиям, автор инженерного блога tnenergy Валентин Гибалов, комментируя заявление представителей международной экологической организации Greenpeace о том, что ввозимые в Россию отходы обогащенного урана атомной компании Urenco радиоактивны и токсичны. — Количество оставшегося там изотопа урана-235 зависит от стоимости процесса разделения изотопов: чем дороже процесс и чем дешевле уран, тем выгоднее оставить больше 235-го изотопа в «хвостах» (так еще называют обедненный уран). Раньше — в 1970—1980-е годы — при использовании газодиффузионной технологии разделения изотопов оставляли больше урана-235 в «хвостах».

"Сегодня в связи с тем, что этот процесс стал экономичнее, появились более производительные центрифуги, работать с которыми дешевле, стало выгодно брать старые «хвосты» и еще раз проводить этот процесс, получая еще какое-то количество обогащенного урана, — пояснил Гибалов. — Так исторически сложилось, что у нас самая низкая стоимость услуг по обогащению в мире, поэтому Urenco выбрало наши центрифуги».

«ОГФУ — это изначально менее радиоактивное вещество, чем природный уран, — заявил эксперт. — Природный уран является слаборадиоактивным, он во много миллионов раз менее радиотоксичен, чем, скажем, отработанное ядерное топливо. А уран, который содержится в «хвостах», еще менее радиоактивен, потому что он еще менее радиоактивен, так как из него изъята часть самого радиоактивного изотопа. Но когда возят природный уран в Европу или из России в Казахстан, никто не протестует, считается, что это нормальная практика. А когда ввозят менее радиоактивный продукт из природного урана, почему-то возникают протесты и его называют радиоактивными отходами. С точки зрения «Гринписа» я логику вижу так: природный уран не может быть радиоактивным, так как он природный, а радиоактивное создают только люди. Но еще раз подчеркну, ОГФУ — это природный уран, у которого изъяли часть радиоактивных составляющих на первом этапе переработки, то есть это более безопасная вещь, чем природный уран».

«Его опасность обусловлена его химической природой. Это вещество, сравнимое с хлором или аммиаком. Но с хлором и аммиаком происходят операции, в сотни раз гораздо более масштабные в стране каждый день: заводы производят их и транспортируют миллионами тонн и люди умеют с этим справляться, есть строгие правила, критерии, надзор. Ровно так же происходит с обедненным ураном: там есть технический надзор над емкостями и всеми транспортными операциями, и перевозки ОГФУ — давно налаженный процесс. Лично я ни разу не слышал о каких-то авариях, — резюмировал эксперт. — Здесь очень много истерики и мало рационального подхода. Процедура давно отлажена, и рациональных поводов бояться этих перевозок нет».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября Greenpeace выступила с заявлением о том, что западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. По данным экологической организации, с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». С мая по октябрь 2019 года из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске (Свердловская область) уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), то есть около 3 600 тонн урановых «хвостов».

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