Тбилиси, , 17:51 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили призывает правительство Японии своевременно оформить с Грузией двустороннее инвестиционное соглашение, чтобы повысить интерес японских компаний к грузинскому рынку. По информации пресс-службы президента Грузии, о необходимости оформления подобного соглашения Саломе Зурабишвили заявила на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которая состоялась в рамках ее рабочего визита в Токио.

На встрече обсуждались возможности активизации двусторонних отношений. Саломе Зурабишвили предоставила японскому премьеру детальную информацию о ситуации на «оккупированных» территориях Грузии, процессах «незаконной бордеризации», фактах нарушения прав человека. Она поблагодарила правительство Японии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Под конец встречи Саломе Зурабишвили пригласила премьер-министра Японии посетить с визитом Грузию.

Встречей с Синдзо Абэ завершился рабочий визит президента Грузии в Токио, который был связан с ее присутствием на церемонии инаугурации нового императора Японии.