Рига, , 17:47 — REGNUM Во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе неизвестные распространили слухи о крахе банка Swedbank, одного из крупнейших кредитных учреждений в Прибалтике, после чего жители начали массово собираться у банкоматов для обналичивания средств со своих счетов, что привело к очередям и даже панике среди населения. В самих банкоматах Swedbank наличные деньги из-за наплыва клиентов быстро закончились, и банкоматы пришлось пополнять ещё в ночь на 24 октября, пишет портал латвийского общественного вещателя LSM.

Уже сегодня Swedbank обратился в правоохранительные органы с просьбой найти источник слухов, сообщил в эфире Latvijas Radio представитель финансового учреждения Янис Кропс. По его словам, ажиотаж и «штурм» банкоматов наблюдался только в Даугавпилсе.

Комиссии рынка финансов и капитала Латвии подтвердила стабильность банковского сектора, а представитель учреждения Даце Янсоне сказала латвийскому новостному агентству LETA, что распространение подобных слухов и паники среди населения является уголовно наказуемым преступлением.