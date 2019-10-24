Москва, , 17:46 — REGNUM «Моё мнение в отношении заявления Greenpeace о ввозе обеднённого урана в Россию таково: что требовали, то и сказали, — отметил заместитель директора Института международных отношений НИЯУ МИФИ Александр Колдобский, комментируя заявление представителей международной экологической организации Greenpeace о том, что ввозимые в Россию отходы обогащенного урана атомной компании Urenco радиоактивны и токсичны. — Заявление о том, что речь идет о радиоактивных отходах, не соответствует действительности — их ввоз в Россию запрещён, а законов ГК «Росатом» не нарушает. Что же до радиофобских настроений, которые пытается раздуть Greenpeace, то ничего неожиданного здесь нет. Ничем иным эта организация не занимается».

«Насколько я понимаю, авторы заявления не анализируют каких-либо технических и/или ситуационных сценариев, а оперируют лишь громкими фразами. Соответственно, заявления о том, что эта деятельность изначально опасна, не имеют никакого доказательного основания, — подчеркнул Колдобский. — Опасно — и всё тут. Подобные заявления — лишь попытка в очередной раз как-то обозначиться в информационном пространстве. При этом мне не известны случаи, когда такие попытки не имели бы под собой политическую подоплёку».

«В отношении же гипотетических рисков могу сказать, что определенную долю риска содержит в себе любая технология. Нулевой риск имеет только несуществующая технология. Даже «технология» каменного топора имеет долю риска — вдруг оборвутся жилы мамонта. Но за всю историю транспортировок гексафторида урана я не знаю ни одного случая, когда происходила аварийная ситуация, представляющая хоть сколько-нибудь значимый риск как для населения, так и для занимающихся этим процессом профессионалов», — резюмировал эксперт.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября Greenpeace выступила с заявлением о том, что западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. По данным экологической организации, с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». С мая по октябрь 2019 года из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске (Свердловская область) уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), то есть около 3 600 тонн урановых «хвостов».

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