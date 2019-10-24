Москва, 24 октября 2019, 17:46 — REGNUM «Моё мнение в отношении заявления Greenpeace о ввозе обеднённого урана в Россию таково: что требовали, то и сказали, — отметил заместитель директора Института международных отношений НИЯУ МИФИ Александр Колдобский, комментируя заявление представителей международной экологической организации Greenpeace о том, что ввозимые в Россию отходы обогащенного урана атомной компании Urenco радиоактивны и токсичны. — Заявление о том, что речь идет о радиоактивных отходах, не соответствует действительности — их ввоз в Россию запрещён, а законов ГК «Росатом» не нарушает. Что же до радиофобских настроений, которые пытается раздуть Greenpeace, то ничего неожиданного здесь нет. Ничем иным эта организация не занимается».
«В отношении же гипотетических рисков могу сказать, что определенную долю риска содержит в себе любая технология. Нулевой риск имеет только несуществующая технология. Даже «технология» каменного топора имеет долю риска — вдруг оборвутся жилы мамонта. Но за всю историю транспортировок гексафторида урана я не знаю ни одного случая, когда происходила аварийная ситуация, представляющая хоть сколько-нибудь значимый риск как для населения, так и для занимающихся этим процессом профессионалов», — резюмировал эксперт.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября Greenpeace выступила с заявлением о том, что западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. По данным экологической организации, с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». С мая по октябрь 2019 года из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске (Свердловская область) уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), то есть около 3 600 тонн урановых «хвостов».
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