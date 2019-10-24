Курск, , 17:46 — REGNUM Депутаты Курской областной думы поддержали изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Как уже сообщало ИА REGNUM, снизить налоговые ставки предложил губернатор Роман Старовойт.

Ставки налога для автомобилей категории до 100 лошадиных сил снизятся с 25 до 15 рублей, от 100 до 150 лошадиных сил — с 35 до 30 рублей. Налоговые показатели были утверждены в регионе в 2017 году, и автовладельцам пересчитают суммы, которые они платили по завышенным ставкам в 2018 и 2019 году.

Поступления в бюджет области и региональный дорожный фонд после вступления в силу изменений уменьшатся на 187 млн рублей. Причиной снижения налога стало то, что в 2017 году в регионе были установлены ставки, которые были намного выше, чем в соседних регионах ЦФО.