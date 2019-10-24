Краснодар, , 17:41 — REGNUM Заинтересованность в приобретении по лизинговой схеме нескольких катеров крымского производства для перевозки пассажиров по озеру Танганьика выразил вице-президент Республики Бурунди Жозеф Буторе в ходе встречи с вице-премьером Крыма Георгием Мурадовым в рамках саммита и экономического форума «Россия — Африка», сообщила пресс-служба правительства РК.

Также на встрече обсуждались планы по реализации предварительных договоренностей о поставках и первичной переработке кофе в Крыму. Жозеф Буторе предложил создать дистанционную рабочую группу для реализации планов. Георгий Мурадов, в свою очередь, пригласил Буторе посетить Ялтинский международный экономический форум в 2020 году.

Также Георгий Мурадов провел переговоры с президентом Дома Африки Сержем Одунлами. По итогам переговоров была достигнута договорённость продолжить обсуждение возможного сотрудничества в Москве.