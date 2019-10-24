Рига, , 17:39 — REGNUM С 2022 года в Латвии начнёт действовать система депозита тары и сеть тароматов по всей стране. Такое решение сегодня, 24 октября, принял латвийский парламент, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. В тароматы будут приниматься упаковки из-под пива, различных безалкогольных напитков и другая пластиковая, алюминиевая или стеклянная тара.

Контролировать систему будут государственные службы. Предполагается, что сдавать можно будет и упаковки из-под напитков, приобретённых в других странах. Система должна начать работу с февраля 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соседней с Латвией Литве система тароматов начала действовать ещё с 2016 года, к осени 2019 года операторы системы отчитались, что жители уже сдали 2 млрд упаковок. Всего возвращается порядка 95% всей тары, что является одним из лучших показателей в Евросоюзе. Аналогичная система в Эстонии начала действовать ещё в 2005 году.

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