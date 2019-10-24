Балахна, Нижегородская область, , 17:37 — REGNUM АО «Волга» (Балахнинский бумкомбинат) привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв») за организацию свалки на территории, принадлежащей предприятию. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте Росприроднадзора по ПФО.

По данным ведомства, на принадлежащем комбинату участке, вплотную прилегающему к гаражному массиву и жилой застройке по ул. Волжский рейд, складировались отработанные покрышки, смешанный со строительными отходами грунт, лом бетонных изделий. При этом площадка не огорожена и на ней имеются следы спецтехники.

Кроме того, что предприятие оштрафовали на 400 тыс. рублей, оно самостоятельно ликвидировало несанкционированную свалку.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году предприятие признали виновным в нарушении требований к охране водных объектов. В ноябре 2013 года в областное министерство экологии и природных ресурсов поступил сигнал от жителей о том, что гаражный кооператив в Балахне заливают канализационные стоки. Как выяснилось в ходе расследования, аварийная ситуация произошла на напорном коллекторе, который перекачивает сточные воды бумкомбината и микрорайона Правдинск. Коллектор оказался полностью заполнен стоками, в результате чего произошла его разгерметизация. Канализационные воды разлились по рельефу местности и через мелиоративные канавы стали попадать в Волгу. Авария на коллекторе происходила трижды за четвертый квартал 2013 года. Предварительно, ущерб оценивался в десятки миллионов рублей. Штраф же для предприятия составил лишь 140 тыс. рублей.