Тбилиси, , 17:34 — REGNUM Грузия и Румыния договорились о прямом регулярном контейнерном сообщении между портами Батуми и Констанца. По информации АО «Грузинская железная дорога», по инициативе грузинской стороны 24 октября было оформлено соответствующее трехстороннее соглашение между дочерней компанией ГЖД «GR логистика и терминалы», «Азербайджанским Каспийским морским судоходством» и румынской компанией «Грампет» (GRAMPET).

Меморандум предусматривает установление фидерного сообщения на Черном море, и в его рамках между Батуми и Констанцей будет ходить контейнерное судно. Упрощенная процедура перевозки сократит время в пути и повысит объемы грузовых перевозок в этом транспортном коридоре, заявляют в АО «Грузинская железная дорога».

Преимуществом этого маршрута является прямой доступ на рынки Евросоюза через Грузию. Время перевозки транзитных грузов из Китая на рынки стран ЕС сократится до 15 дней», — поясняют в ГЖД. В Тбилиси надеются, что реализация этого меморандума повысит конкурентоспособность грузинского железнодорожного коридора. Большое значение придается сотрудничеству с компанией «Грампет», которая, как подчеркивают в железнодорожной администрации, является одним из лидеров по грузовым железнодорожным перевозкам в Европе и ежегодно перевозит до 22 млн тонн грузов.

Отметим, что ранее грузинские эксперты забили тревогу относительно сокращения объемов грузовых перевозок по «Грузинской железной дороге» и призвали власти принять меры по обеспечению ее загрузки.