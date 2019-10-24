Калининград, , 17:33 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вместе с представителями различных региональных ведомств провёл встречу с членами Балтийского делового клуба, на которой с предпринимателями разъяснил позицию областных властей в вопросе сокращения Минфином РФ части субсидий на поддержку рынка труда региона. Как сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 24 октября, она будет восстанавливаться через поправки в проект бюджета.

«Мы проводим переговоры с Министерством финансов России. Считаем, что предлагаемое сокращение объемов межбюджетных трансфертов выходит за пределы правового поля, поскольку противоречит постановлению правительства РФ, которым была утверждена эта мера поддержки. Есть постановление, подписанное Дмитрием Медведевым. В документе прописано, что, кому и за что компенсируется и в каком порядке этот расчет производится. Неправильно три с половиной года играть по одним правилам, прописанным в нормативно-правовом акте, а потом неожиданно срезать с региона 2,8 миллиарда», — сказал на встрече Антон Алиханов.

Он отметил, что уже поручил областному минэкпромторгу подготовить поправки к проекту федерального бюджета и заверил, что позиция региональных властей по этому вопросу доведена до всех ответственных федеральных ведомств. Поправки в федеральный бюджет, по словам Алиханова, это единственный выход. Кроме того, они должны быть отражены и в ближайшей трёхлетке. «В противном случае будут снижаться объемы производства, ввоза товаров из Калининградской области на остальную территорию страны, а значит, и суммы НДС», — добавил губернатор Калининградской области.

Минфин РФ, аргументируя необходимостью экономии, заложил снижение на 15% годовой суммы субсидий. Для Калининградской области снижение составляет сумму в 2,8 млрд рублей.