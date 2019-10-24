Калининград, 24 октября 2019, 17:33 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вместе с представителями различных региональных ведомств провёл встречу с членами Балтийского делового клуба, на которой с предпринимателями разъяснил позицию областных властей в вопросе сокращения Минфином РФ части субсидий на поддержку рынка труда региона. Как сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 24 октября, она будет восстанавливаться через поправки в проект бюджета.
Он отметил, что уже поручил областному минэкпромторгу подготовить поправки к проекту федерального бюджета и заверил, что позиция региональных властей по этому вопросу доведена до всех ответственных федеральных ведомств. Поправки в федеральный бюджет, по словам Алиханова, это единственный выход. Кроме того, они должны быть отражены и в ближайшей трёхлетке. «В противном случае будут снижаться объемы производства, ввоза товаров из Калининградской области на остальную территорию страны, а значит, и суммы НДС», — добавил губернатор Калининградской области.
Минфин РФ, аргументируя необходимостью экономии, заложил снижение на 15% годовой суммы субсидий. Для Калининградской области снижение составляет сумму в 2,8 млрд рублей.