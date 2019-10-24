Москва, , 17:17 — REGNUM Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) не относится к перечню радиоактивных отходов, и это не только у нас в стране — отметил член Совета Центра экологической политики России (ЦЭПР), член Общественного совета Росатома Валерий Меньщиков, комментируя заявление представителей международной экологической организации Greenpeace о том, что ввозимые в Россию отходы обогащенного урана атомной компании Urenco радиоактивны и токсичны.

«Поэтому при ввозе ОГФУ не нарушается законодательство, запрещающее ввоз радиоактивных отходов. Гексафторид, — пояснил Менщиков, — это многоцелевое сырьё, которое перерабатывается и вывозится в виде продуктов переработки. Что касается безопасности обращения, то можно посмотреть, как его хранят в Ангарске на комбинате Росатома, который не первый год работает с гексафторидом урана и отвечает всем требованиям, установленным законодательством к ядерной, радиационной и химической безопасности».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 октября Greenpeace выступила с заявлением о том, что западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. По данным экологической организации, с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых «хвостов». С мая по октябрь 2019 года из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске (Свердловская область) уже было отправлено шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), то есть около 3 600 тонн урановых «хвостов».

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