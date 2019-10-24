Нью-Йорк, США, , 17:03 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги с роста основных индексов, 24 октября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 59,98 пункта (0,22%), до 26 893,93 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,26 пункта (0,34%), на 3014,78 пункта, индекс Nasdaq вырос на 60,25 пункта (0,74%), до 8180,04 пункта.

К росту рынка привело повышение котировок ряда крупных компаний, и прежде всего «высокотехнологичного» сектора, в том числе Microsoft, Lam Research и Tesla.

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