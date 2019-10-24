Москва, , 16:47 — REGNUM Комитет Госдумы по транспорту и строительству запросит у Минтранса информацию о мерах по решению проблем с прямыми пассажирскими авиаперевозками с Дальнего Востока в центральную часть РФ и обратно. Такое поручение депутаты Госдумы приняли в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Поручение внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты во главе с членом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Виктором Пинским («Единая Россия»). Так, отмечают авторы инициативы, сегодня авиакомпания «Аэрофлот» — фактически единственный перевозчик между центральной частью РФ и Дальним Востоком. Однако уже сегодня сложилась ситуация, при которой граждане-жители Дальнего Востока не могут купить билеты с датой вылета после 31 декабря 2019 года. Это связано с тем, что до сих пор не опубликована программа полетов на территорию Дальнего Востока и обратно в зимнем расписании 2019−2020 годов.

«Соответственно, продажа авиационных билетов с датой вылета, начиная с 31 декабря 2019 года, данной авиакомпанией также не производится уже несколько месяцев. Данное обстоятельство делает невозможным выполнение поручений президента РФ по приоритетному развитию Дальнего Востока и вызывает обоснованное возмущение граждан, которые не могут спланировать свои перелеты», — отмечает автор поручения.

В связи с этим, депутаты приняли решение запросить в Минтрансе информацию о том, как решается сложившаяся проблема и какие меры министерство намерено предпринять, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.