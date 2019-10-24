24 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Россия не оставляет своих намерений перевести грузы из Прибалтики в отечественные порты. И если в прошлом году динамика грузооборота в Балтийском бассейне была переменчива, этот год, как показывает статистика, может оказаться для региона вполне успешным. Дополнительную надежду дают строящиеся терминалы на Северо-Западе России, так как их появление может стать переломным моментом в судьбе транспортной отрасли соседствующих стран.

Анна Мейзер, , 19:13 — REGNUM Прошлый, 2018 год, для российских портов Балтийского бассейна завершился под знаком минус, хотя потери были несущественными. По сравнению с 2017 годом в 2018-м перевалка сократилась всего на 1 млн тонн. Год ознаменовался уходом нефти и нефтепродуктов из порта Приморск, что объяснялось переориентацией грузопотоков на Восток. Зато порт Выборг смог поставить свой новый годовой рекорд, Калининград тоже сумел нарастить перевалку.

Порт Клайпеды Portofklaipeda.lt

На сегодняшний момент по итогам трех кварталов 2019 года Балтика уверенно наращивает показатели, и, если в четвертом квартале не случится ничего экстраординарного, год удастся завершить с приличным приростом. Оказалось, что всё просто — вернулась нефть.

Груз, который надо контролировать

Самые высокие темпы роста грузооборота среди портов Балтийского бассейна с января по сентябрь показывает порт Приморск. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года специализирующийся на наливных грузах порт нарастил показатели на 18%, до 46,93 млн тонн. Из этих объемов 36,90 млн тонн — нефть (рост на 31%), остальное — нефтепродукты, перевалка которых в этом году упала на 13%.

Возвращение нефти является главным объяснением восстановления положительной динамики по грузообороту в портах региона. Фактически статистику можно легко контролировать, лишь имея собственные рычаги управления ключевыми грузопотоками.

Крупнейший порт на Балтике — Усть-Луга — за три квартала текущего года также наращивает объемы перевалки. За январь-сентябрь через порт прошло 77,49 млн тонн грузов, прирост составил 7%. Отмечается увеличение перевалки угля — на 21%, до 25,77 млн тонн, минеральных удобрений — на 12%, до 3,01 млн тонн, а также лесных грузов и черных металлов. Контейнеры по-прежнему не хотят следовать в Усть-Лугу. За три квартала контейнерооборот порта сократился на 19% и составил 46 240 TEUs.

Морской порт Приморск Rosmorport.ru

В Большом порту Санкт-Петербург грузооборот в этом году увеличился несущественно — всего на 2%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года. Растет перевалка контейнерных грузов — на 5%, до 1,68 млн TEUs, нефтепродуктов — на 8%, до 7,36 млн тонн, а также насыпных грузов и леса. При этом сокращается объем генеральных грузов, проходящих через порт, — на 12%, до 9,01 млн тонн, в наибольшей степени черных металлов и металлолома.

Перевалка угля в Высоцке в этом году падает — за январь-сентябрь там было обработано 4,74 млн тонн данного груза, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года. Однако компенсируют потери нефтепродукты и сжиженный природный газ с завода «Криогаз Высоцк», который был запущен в работу в этом году. В общей сложности грузооборот в порту Высоцк за три квартала вырос на 4%, до 14,27 млн тонн.

Спад показателей зафиксирован только в Выборге и в Калининграде — на 33% и 21% соответственно. За девять месяцев в порту Выборга еще не перевалено и одного миллиона тонн — лишь 900,3 тыс. тонн грузов. Спад отмечен фактически по всем номенклатурам, за исключением руды, однако ее объемы в структуре грузооборота порта несущественны. В Калининграде было перевалено 8,45 млн тонн. Стоит отметить, что растет перевалка контейнеров — на 26%, до 251,39 тыс. TEUs, а также лесных грузов, пищевых и химических.

Акватория Большого порта Санкт-Петербурга. Общий вид Seaport.spb.ru

Соседи с нашего бассейна

Параллельно с этим среди портов стран Прибалтики лидером остается литовская Клайпеда. С начала года там было перевалено 34,6 млн тонн грузов, что оказалось на 2,8% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом важно отметить, что около трети грузооборота приходится на грузы из Белоруссии, и ожидается, что эти объемы будут только расти.

Как ранее заявил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, предприятие намерено увеличить поставки нефтепродуктов через территорию Литвы. По его словам, в 2020 году поставки через Литву вырастут, а в направлении Латвии и Эстонии поставки будут сокращены, что связано с тарифной политикой прибалтийских портов.

При этом стоит учесть, что российские предложения и скидки от РЖД в размере 50% не помогли привлечь белорусские нефтепродукты, которые, кстати, производятся из российской нефти.

Латвийский порт в Риге с начала года перевалил 23,9 млн тонн, снижение показателя составило 10,5%. Из порта уходит уголь (спад на 26,8%, до 7,62 млн тонн), нефтепродукты (спад на 12,1%, до 2,69 млн тонн), руды (спад на 13,5%, до 388,4 тыс. тонн). При этом контейнерооборот порта вырос на 0,9% и составил 345,58 TEUs.

В порту Вентспилса грузооборот вырос на 10,1%, до 16,6 млн тонн. Однако отдельно обработка контейнерных грузов упала на 90% и составила 216 тыс. TEUs. Грузооборот порта Лиепая за три квартала сократился на 3,8%, до 5,31 млн тонн. Контейнерооборот упал на 7% до отметки 2,29 млн TEUs.

Все порты Эстонии с начала года обработали 14,3 млн тонн, что на 8,3% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Порт Усть-Луга Ust-luga.ru

Заманить или забрать?

В ближайшие годы в Ленобласти должны быть запущены в работу несколько новых терминалов по перевалке грузов. В Приморске должен быть создан перевалочный комплекс, где будут обрабатываться уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные грузы и зерно.

В Усть-Луге строится комплекс Lugaport, где будут созданы мощности под перевалку навалочных и генеральных грузов, а также зерновых. Совокупный проектный объем перевалки после строительства всех объектов составит порядка 25 млн тонн грузов в год. И уже сейчас заявляют, что тарифы на перевалку минеральных удобрений в новом промышленно-логистическом комплексе окажутся ниже, чем на терминалах в странах Прибалтики.

Оба проекта заточены под то, чтобы забрать оставшиеся российские грузы из Латвии, Литвы и Эстонии в отечественные порты. И хотя пока что оба комплекса находятся на начальных этапах реализации, закономерным является вопрос, удастся ли переманить грузопоток. Не закончится ли история так же, как это происходит с контейнерными мощностями на Северо-Западе, когда из существующих 7 млн TEUs мощности, занято даже меньше половины, и в перспективах оговаривается создание новых мощностей.

Как показывает практика, российские мощности быстро заполняются тем грузом, которым можно управлять, — как это произошло с нефтью и нефтепродуктами. С остальным придется приложить куда больше усилий.