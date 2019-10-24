Москва, , 16:44 — REGNUM Госдума намерена рекомендовать правительству РФ, правительствам Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, а также ВЭБ. РФ ежеквартально предоставлять депутатам информацию о ходе исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по сохранению озера Байкал. Поручение подготовить соответствующий проект постановления Госдума приняла в ходе пленарного заседания 24 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Поручение подготовил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») и глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») по итогам прошедших парламентских слушаний. Так, депутаты отметили, что в течение трех лет только президент РФ дал порядка 45 поручений по сохранению территории озера Байкал, а также развития находящейся вблизи озера природной территории. Однако вопросы решаются крайне медленно, отмечают авторы поручения.

«В этой связи участниками мероприятия было предложено усилить парламентский контроль выполнения поручений президента РФ в отношении Байкальской территории с периодичностью, обеспечивающей оперативное выявление нарушения запланированных сроков выполнения указанных поручений», — отмечается в проекте постановления.

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