Мадрид, , 16:40 — REGNUM «Главное международное событие в мире мобильных телефонов — ключевого продукта глобального потребления — проходит в Барселоне… Прямо сейчас, — пишет сегодня, 24 октября, испанское издание El Mundo. — Звонки операторов и производителей смартфонов, как и многие другие, вращаются вокруг одной темы, актуальной в эти дни: вспышек насилия, господствовавших на последних манифестациях сторонников независимости. К возможному побочному ущербу от них добавились 473 млн евро и 14 тысяч временных рабочих мест, которые каждый год дает Международный мобильный конгресс (MWC)».

Организаторы мероприятия, разумеется, отказывают происходящему в значимости и излучают оптимизм. «Есть твердая договоренность насчет проведения MWC в Барселоне до 2023 года, закрепленная пятилетним контрактом. Теперь предстоит его продлить на период с 2023 по 2028 год. Мы начнем обсуждать эту тему в конце следующего года или в начале 2021-го», — сообщил El Mundo Карлос Грау, генеральный директор Mobile World Capital — объединения, созданного испанской администрацией, Женералитетом Каталонии и мэрией Барселоны совместно с мировой ассоциацией GSMA.

«То, что произошло на прошлой неделе, — поток воды, который мы должны пересечь. Город и страна продемонстрировали невероятную стойкость», — подчеркнул Грау. Впрочем, он признал, что GSMA всегда просила обеспечить ей две вещи: безопасность и скорость передвижения. Так что столкновения с полицией и коллапс инфраструктуры (подобный произошедшему в аэропорту Эль-Прат) угрожают дальнейшему проведению Международного мобильного конгресса. Предыдущий MWC собрал 109 тысяч участников 198 национальностей, в том числе 7 900 топ-менеджеров.