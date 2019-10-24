Рига, , 16:39 — REGNUM До 2022 г. отсрочено в Латвии введение новой методики оценки недвижимости, с которой связывают повышение стоимости, а значит и налоговой базы. Решение, вносящее соответствующие поправки в закон о государственном кадастре недвижимости, принял 24 октября парламент в окончательном чтении. Об этом пишет портал LSM.

Таким образом, ко всем сделкам с недвижимостью и при расчёте налогов сегодня будет применяться кадастровая стоимость 2014 года. Система новой оценки вступит в силу с 1-го января 2022 года, но уже 1-го февраля 2021 года новые расчётные данные будут опубликованы на сайте Государственной земельной службы.

Правительству Латвии до первого ноября 2020 года следует надлежащим образом обеспечить правовую базу для нормального функционирования новой системы оценки земли и недвижимости.

Напомним, решение о введении новой системы оценки недвижимости переносится в стране регулярно с 2017 года.