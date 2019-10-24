Москва, 24 октября 2019, 16:37 — REGNUM За последние 30 лет из России было выведено от 2 до 2,5 трлн долларов, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM.
В целом же, по мнению Жуковского, за последние 30 лет из России было выведено примерно от 2−2,5 трлн долларов.
Напомним, как сообщалось ранее, по мнению министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, масштабный вывод капитала из России стал следствием выполнения рекомендаций МВФ.