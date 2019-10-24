Москва, , 16:33 — REGNUM Более 180 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира поступило с момента старта заявочной кампании на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Центральный и Северо-Западный федеральный округа проявили наибольшую активность при подаче заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020». Расчет производился по соотношению количества поступивших заявок к численности населения в каждом регионе округа. До конца заявочной кампании остается 3 дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

По соотношению количества поступивших заявок к численности населения лидерами рейтинга стали Центральный федеральный округ (0,16% от общей численности населения) и Северо-Западный (0,16%). Далее идут Приволжский (0,11%), Уральский (0,11%), Сибирский (0,10%) округа. Замыкают рейтинг Дальневосточный (0,09%), Южный (0,09%) и Северо-Кавказский (0,07%) федеральные округа.

В каждом федеральном округе появились свои регионы-лидеры и аутсайдеры.

В ДФО наиболее активно проявили себя Магаданская (0,13%) и Сахалинская (0,12%) области. По 0,11% от общей численности населения подали заявки в Хабаровском крае, Чукотской АО, Республике Саха (Якутии). Менее активно проявили себя жители Забайкальского края (0,06%) и Еврейской АО (0,05%).

В ПФО наиболее активно проявили себя Самарская (0,16%) и Нижегородская (0,15%) области, а также Республика Татарстан (0,13%). Менее активно проявили себя жители Пензенской области (0,07%) и Республики Марий Эл (0,07%).

В СФО наиболее активно проявили себя Томская и Новосибирская области (0,13%). Далее по количеству заявок от общей численности населения идут Республика Алтай (0,11%), Красноярский край (0,10%), Омская и Иркутская области (0,09%), Кемеровская область (0,08%). Менее активно проявили себя жители Республик Тыва и Хакасия (0,07%) и Алтайского края (0,06%).

В СКФО наиболее активно проявили себя Карачаево-Черкесская Республика (0,22%) и Ставропольский край (0,08%). По 0,06% от общей численности населения подали заявки в Республиках Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Менее активно проявили себя жители Республики Ингушетия (0,03%) и Чеченской Республики (0,02%).

В СЗФО наиболее активно проявили себя Санкт-Петербург (0,27%), Ненецкая АО (0,22%) и Калининградская область (0,13%). По 0,08% от общей численности населения подали заявки в Ленинградской и Архангельской областях. Менее активно проявили себя жители Псковской области (0,07%).

В ЦФО наиболее активно проявили себя Москва (0,27%), Московская (0,14%), Воронежская (0,12%) и Калужская (0,12%) области. Менее активно — по 0,06% от общей численности населения подали заявки в Брянской, Орловской и Тамбовской областях.

В УФО наиболее активно проявили себя Ямало-Ненецкий АО (0,25%), Ханты-Мансийский АО-Югра (0,14%) и Свердловская область (0,14%). Менее активно проявили себя жители Тюменской (0,08%) и Курганской (0,06%) областей.

В ЮФО наиболее активно проявили себя Севастополь (0,19%) и Ростовская область (0,11%). Краснодарский край (0,10%), Астраханская область и Республика Крым — подали 0,08% заявок от общей численности населения. Менее активно проявили себя жители Волгоградской области, а также Республик Адыгеи и Калмыкии — в этих регионах подано 0,07% заявок.

«Осталось три дня до окончания приема заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». На сегодняшний день мы получили более 180 тысяч заявок из всех регионов России и 64 стран мира. Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью. Помимо основного конкурса в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» АлексейКомиссаров.

Победители конкурсаполучат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017—2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018—2019 году — 227 тысяч заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.