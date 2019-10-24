Лондон, , 16:32 — REGNUM Британский совет моды представил номинантов ежегодной премии British Fashion Awards, которая состоится второго декабря. Об этом сообщает Buro 24/7.

На звание бренд года претендуют Gucci, Prada, Loewe, Jacquemus и Bottega Veneta. Лучшими дизайнерами названы Алессандро Микеле, Дэниел Ли, Джонатан Андерсон, Ким Джонс и Миучча Прада, среди них выберут одного победителя. Моделью года может стать Адесува Айгеви, Кайя Гербер, Адут Акеш, Винни Харлоу и Адвоа Абоа.

На данный момент известны победители в двух номинациях: Fashion Icon станет Наоми Кэмпбелл, а Джорджо Армани получит премию за выдающиеся достижения в индустрии. Сама церемония будет проходить в лондонском Альберт-холле.