Вильнюс, , 16:30 — REGNUM Литва занимает 11 место среди 190 государств в рейтинге Всемирного банка Doing Business, что является рекордом для Литвы в этом рейтинге. Рост рейтинга Литвы за год составил три позиции. Эстония, при этом, занимает 18 позицию в рейтинге, а Латвия — на 19 месте.

Министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс сегодня, 24 октября, заявил, что есть все предпосылки, что в 2020 году Литва войдёт в первую десятку стран с наиболее комфортными условиями ведения бизнеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, этому поможет вступающий с 1 января 2020 года изменённый закон о банкротстве, который предполагает более гибкую схему банкротств юридических лиц и соответствует современным потребностям бизнеса.

«Более гибкие и короткие процедуры банкротств улучшит оценку Литвы», — цитирует слова Синкявичюса пресс-служба литовского ведомства.