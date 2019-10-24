Рига, , 16:27 — REGNUM

Латвийская Ассоциация торговцев транспортными средствами выразила возмущение планами правительства страны с 2021 года запретить в Латвии регистрацию автотранспорта, работающего на бензине или дизельном топливе, старше трёх лет. Такой законопроект уже внесён латвийским минтрансом на обсуждение, а согласно этому документу, с 2025 года в стране и вовсе будет запрещена регистрация автомобилей на «ископаемых видах топлива», сообщает сегодня, 24 октября, латвийский портал Delfi.

В ассоциации подчёркивают, что такая мера по сути лишит граждан права на передвижение, к тому же, в настоящий момент средний возраст ввезённых в страну автомобилей составляет почти 8,5 лет. «Не будет ли так, что, стремясь защитить находящуюся в сравнительно хорошем состоянии окружающую среду Латвии, правительство своими планами выгонит еще одну значительную часть латвийцев в изгнание за рубеж?», — негодуют в ассоциации.

Если подобный закон будет принят, то жители будут регистрировать свои автомобили в соседней Эстонии и платить налоги там, а не в казну Латвии, подчёркивают торговцы автомобилями.