Москва, , 16:23 — REGNUM Когда речь идёт о цифрах по вывозу капитала, назвать точную сумму невозможно, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, который сказал, что отток капитала из РФ за 30 лет составил около 1 трлн долларов.

«Чаще всего эксперты ссылаются на официальную статистику Центрального банка РФ, которую он приводит в платёжном балансе страны, — сказал Жуковский. — Есть так называемые показатели чистого ввоза и вывоза капитала из страны. Есть сальдо финансовых операций частного сектора. И если просуммировать этот показатель за 3 десятилетия, он действительно превышает 1 трлн долларов. Только за последние 19 лет чистый вывоз капитала из России достиг почти 780 млрд долларов. Это огромный финансовый ресурс. Это почти половина ВВП страны по текущему обменному курсу».

Напомним, как сообщалось ранее, по словам Глазьева, отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов. В целом из постсоветских стран за этот период вывели 2 трлн долларов.