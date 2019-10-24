Москва, 24 октября 2019, 16:23 — REGNUM Когда речь идёт о цифрах по вывозу капитала, назвать точную сумму невозможно, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, который сказал, что отток капитала из РФ за 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Напомним, как сообщалось ранее, по словам Глазьева, отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов. В целом из постсоветских стран за этот период вывели 2 трлн долларов.