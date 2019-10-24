Рига, , 16:18 — REGNUM 55 депутатов латвийского Сейма проголосовали в четверг, 24 октября, за утверждение Санты Пургайле главой Комиссии по делам финансовых рынков и капиталу (ФКТК). Против выступило 4 депутата, воздержался 21. Об этом пишет портал Tvnet.

Журналисты издания напоминают, что Санта Пургайле — бывший член правления банка Citadele, контролируемого «американским капиталом». Накануне вступления в должность она обещала навести порядок в банковской отрасли Латвии в течении полугода и провести ревизию, насколько местные кредитные учреждения не на словах, а по сути, следуют рекомендациям Moneyval (борьбе с отмыванием средств полученных преступным путём и финансированием терроризма).

Кроем того, Санта Пургайле не исключила возможности, по рекомендации американского FinCen, приостановить самоликвидацию банка ABLV.

«Суть капитального ремонта латвийской финансовой отрасли заключается в фактическом запрете коммерческим банкам обслуживать нерезидентский бизнес. Смена этой бизнес-модели заняла у банка, в котором работала Пургайле, 10 лет, и окончательно банк сконцентрируется на латвийском рынке только в 2020 году», — сказал председатель правления Citadele Гунтис Белявскис на встрече с депутатами Сейма, накануне голосования по кандидатуре Пургайле.