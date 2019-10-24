Тюмень, , 16:17 — REGNUM В Тюменской области депутаты региональной думы 24 октября пролонгировали налоговые льготы для ряда предприятий до 2022 года. Прогнозируемая сумма выпадающих доходов бюджета региона в результате предоставления налоговых преференций может составить в 2020 году порядка 4,7 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной думы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор называет налоговые льготы для отдельных предприятий региона «действенным инструментом по формированию позитивного инвестиционного климата». По его словам, в 2018 году на один вложенный инвестиционный рубль в областной бюджет региона поступило 6,8 рублей.

Отметим, что закон Тюменской области «О предоставлении налоговых льгот на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов отдельным категориям налогоплательщиков» снижает налог на прибыль некоторых предприятий с 17 до 14%. Есть льготы на имущественный и транспортный налоги.

Подчёркивается, что на налоговые преференции могут рассчитывать держатели инвестиционных проектов и резиденты индустриальных парков.

Читайте ранее в этом сюжете: Всё для инвесторов: в Тюменской области обнулят ставки налогов