Новоуральск, Свердловская область, , 16:21 — REGNUM Новоуральск (Свердловская область) занял первую строчку в инвестиционном рейтинге муниципалитетов Среднего Урала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Высокие позиции в рейтинге среди 73 муниципалитетов также получили Арамильский, Березовский, Артинский городские округа и Каменск-Уральский. Екатеринбург вошёл в «десятку» лучших.

На территориях оценивали регуляторную среду, институты для функционирования бизнеса, доступность ресурсов и качество инфраструктуры для предпринимательства, а также поддержку малого и среднего бизнеса. Также учитывались развитие конкуренции и объем инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов усилить работу по взыскиванию долгов. Снижение задолженности — это «важный доходный источник», напомнил Куйвашев.

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