Ярославль, , 16:15 — REGNUM Под Ярославлем в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство яслей на 90 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского муниципального района. Стройка идет в поселке Красный Бор, расположенном на границе с Ярославлем. По словам главы Ярославского района Николая Золотникова, стоимость объекта с учетом технического присоединения и других сопутствующих работ — порядка 106 миллионов рублей.

Ясли в Красном Бору Duma.yar.ru

«На строительной площадке завершается работа по раскладке стеновых блоков, идет укладка плит перекрытия над первым этажом. Запущена процедура по ремонту подъездной дороги, ведущей к детскому саду. На данный момент заложено песчаное основание дорожного полотна, идёт установка бордюров. В ноябре будут выполнены работы по асфальтировке», — рассказали ИА REGNUM в администрации Ярославского района.

Территория в районе поселка Красный Бор активно застраивается коттеджами и жилищными комплексами. Потому только строительством яслей местные власти ограничиваться не собираются.

«В планах на этой же территории построить детский сад на 220−280 мест и школу на 1100 мест», — рассказал глава Ярославского района Николай Золотников.

Ежедневно, включая выходные дни, на объекте в Красном Бору трудится порядка 40 рабочих. Скоро подрядчик приступит к отделочным работам.

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