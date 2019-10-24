Владикавказ, , 16:09 — REGNUM На завершение проекта курорта «Мамисон» в Северной Осетии требуется около 6 млрд рублей. Первоначальная сумма была пересмотрена после ревизии мероприятий проекта и исключения ряда из них. Об этом сообщил глава минэкономики региона Казбек Томаев.

«Это федеральные средства, которые мы просим на три года. Инвесторы со своей стороны должны будут вложить в гостиничный и сопутствующий бизнес около 10 млрд рублей», — цитирует министра ТАСС.

По словам Томаева, из проекта исключен дорогостоящий вантовый мост. Вместо него будет реконструирован тоннель, переданный «Русгидро» в собственность республики. По нему вместо моста туристы и будут добираться на курорт.

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Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта курорта «Мамисон» в Северной Осетии, начатая в 2013 году, была приостановлена в 2016 году. В 2019 году работы на курорте были возобновлены по решению правительства РФ.