Иваново, , 16:06 — REGNUM Изменения на 41,5 млн рублей предлагается внести в бюджет Иванова на 2019 год, проект изменений рассмотрели депутаты гордумы на заседании комитета по бюджету и налогам, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе гордумы. Окончательное решение по изменениям депутаты гордумы примут на ближайшем заседании.

Речь идёт о внесении изменений в связи с увеличением прогнозируемых доходов бюджета города на 41,5 млн рублей — за счет роста налоговых поступлений и безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней.

В частности, планируется направить 17,2 млн рублей на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных детских садах и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных детских садах. Ещё 5,8 млн рублей будет выделено на организацию питания учащихся 1−4 классов муниципальных школ. На компенсацию части потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования в связи с перевозкой граждан по контрольным билетам заложено еще 5 млн рублей.

Бюджет Иваново на 2019 год был утвержден с доходами в 7,13 млрд рублей, расходами — 7,47 млрд рублей.