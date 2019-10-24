Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Китай и США ведут переговоры о возобновлении крупных поставок в Поднебесную сельскохозяйственной продукции. Об этом 24 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, сделка, которую обсуждают стороны, предполагает импорт Китаем сельхозтоваров в течение первого года на $20 млрд с последующем увеличением. Отмечается, что это вернет объемы поставок из США на уровень 2017 года.

Со следующего года, согласно условиям сделки, объемы должны вырасти до $40 — 50 млрд. Источники агентства уточняют, что для этого должны быть сняты заградительные пошлины. Журналисты издания не знают, в каком году начнет действовать соглашение.

Как передавало ИА REGNUM, ранее между Китаем и США началась торговая война. Вашингтон начал вводить заградительные пошлины на китайские товары, Пекин стал принимать ответные меры.

22 октября агентство «Синьхуа» привело слова главы МИД КНР Ван И о том, что во время 13-го раунда переговоров представители США и Китая достигли договоренностей, которые станут фундаментом для заключения соглашения.