Москва, , 15:57 — REGNUM Россия впервые в своей истории поднялась на 7-е место среди всех стран мира в рейтинге группы Всемирного Банка Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения», получив 97,5 балла из 100 возможных. Также в рейтинге учитывались показатели надежности электроснабжения (ПSAIDI, ПSAIFI), прозрачности тарифов и цен на электроэнергию. По этим критериям РФ подтвердила наивысшую оценку — 8 из 8 баллов.

Составители рейтинга Doing Business отметили, что таких высоких результатов нашей стране удалось добиться благодаря реформам в области технологического присоединения потребителей, проведенным группой компаний «Россети». В частности, эксперты Всемирного Банка оценивали деятельность компаний «Россети Московский регион» и «Россети Ленэнерго».

Эксперты Всемирного Банка подтвердили успешность проводимых в РФ реформ, направленных на упрощение процесса подключения к электрической сети. Составителями рейтинга отмечено сокращение сроков строительства и проектирования, выдачи договоров технологического присоединения, а также достигнутая в России глубокая стадия цифровизиции процесса подключения к сети. В частности, за 5 лет количество процедур, необходимых для подключения к электросетям группы «Россети» в столичных регионах, сократилось с 3 до 2, а срок подключения со 162 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения снизилась с 93% дохода на душу населения в 2018 году до 5% в 2019 году.

«Группа «Россети» в рамка реализации концепции «Цифровая трансформация 2030» планомерно улучшает свои производственные показатели, повышает качество предоставляемых услуг и создает комфортные условия взаимодействия как для существующих, так и перспективных потребителей. Рекордно высокая оценка авторитетных экспертов Всемирного банка является лучшим свидетельством правильности выбранной стратегии», — прокомментировал данные исследования глава группы «Россети» Павел Ливинский в распространенном компанией официальном сообщении.