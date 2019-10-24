Сочи, Краснодарский край, , 15:55 — REGNUM Россия и африканские страны на форуме в Сочи подписали более 500 соглашений на общую сумму свыше 800 млрд рублей, заявил 24 октября советник президента РФ Антон Кобяков.

«Количество подписанных соглашений, меморандумов, контрактов — более 500, общая сумма … более 800 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, в общей сложности на форум Россия — Африка приехали более шести тысяч человек, при этом в мероприятии приняли участие не только представители африканских стран, но и в том числе США, Великобритании, Франции и Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Президент России Владимир Путин заявил на форуме, что африканские страны привлекают всё больше внимания российского бизнеса и во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики.

Читайте также: Россия договаривается с Африкой. Саммит в Сочи — трансляция