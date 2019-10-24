Ульяновск, , 15:53 — REGNUM На территории особой экономической зоны «Ульяновск» будет создано производство тканей. Соответствующее инвестиционное соглашение заключило правительство Ульяновской области сегодня, 24 октября, в ходе рабочего визита в Турцию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

На территории особой экономической зоны «Ульяновск» будет создано производство тканей Ulgov.ru

Ульяновская делегация региона во главе с губернатором Сергеем Морозовым находится в Турции, где в том числе посещает крупные предприятия. Глава региона отмечает, что Турция является одним «из самых перспективных экономических партнеров» Ульяновской области, на территории региона реализуется ряд крупных проектов. В частности, производятся автомобильные сидения Martur, в ближайшее время компания планирует увеличить объемы.

«Сегодня подписали соглашение с новой компанией, которая намерена инвестировать 700 млн рублей в реализацию проекта, на предприятии будет создано порядка 80 рабочих мест для жителей региона. Мы высоко ценим активное сотрудничество с этой страной и уверены в дальнейшем продуктивном всестороннем взаимодействии», — отметил губернатор Сергей Морозов.

Текстильное производство в Турции Ulgov.ru

По словам генерального директора ульяновской особой экономической зоны «Ульяновск» Олега Барабанова, турецкая компания создаст производство интерьерных тканей полного цикла. Текстильное производство в ульяновском регионе станет первым в России проектом инвестора, локализация позволит сократить сроки поставки тканей. Проект планируется реализовать в индустриальном парке ОЭЗ «Ульяновск», построив на первом этапе собственный производственный комплекс, а в I квартале 2021 запустить вторую очередь проекта.

Прошли переговоры и с другими турецкими компаниями. Исполнительный директор корпорации развития Ульяновской области Игорь Рябиков сообщил, что были представлены предложения потенциальным инвесторам в автомобильной, текстильной промышленности, строительной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2019 года в ходе заседания Губернаторского совета по инвестициям Сергей Морозов подчеркнул, что регион традиционно будет обеспечивать инвесторам максимально благоприятные условия и государственную поддержку.